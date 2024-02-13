السعودية | وزير الشؤون الدينية المالي: إقامة مسابقة مالي الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره دليل على اهتمام المملكة وقيادتها بجمهورية مالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد وزير الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي محمد عمر كوني أن إقامة مسابقة مالي الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره تعد دليلاً واضحاً على اهتمام المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة بجمهورية مالي وشعبها.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمسابقة مالي الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع اتحاد مراكز حلقات تحفيظ القرآن الكريم في جمهورية مالي مؤخراً، بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة.

وقال الوزير محمد كوني: “أنا فخور بهذا الحفل المبارك لهذه المسابقة التي أقيمت بدعم ورعاية المملكة العربية السعودية عبر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهذا يمثل التعاون والاحترام المتبادل الذي يوجد بين البلدين”، مبيناً أن ذلك يشجع حفظة كتاب الله الكريم ويدعم الناشئة لذلك.