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شكرا لقرائتكم خبر عن 150 موهوبًا يختتمون برنامج "جيل الأدب" للكتابة الإبداعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة“ برنامج ”جيل الأدب“ للكتابة الإبداعية للموهوبين في المرحلة المتوسطة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأدب والنشر والترجمة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز حضور الكتابة الإبداعية بين طلاب هذه المرحلة ورعاية مواهبهم في مجال اللغة والأدب.
كما تم تقديم الورش والمحاضرات من قبل نخبة من المدربين والأكاديميين السعوديين.
ونفذ برنامج ”جيل الأدب“ في كل من الرياض، جدة، والظهران على مدار 9 أسابيع، وشارك فيه أكثر من 150 طالباً وطالبة حضورياً وعن بعد.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز حضور الكتابة الإبداعية بين طلاب هذه المرحلة ورعاية مواهبهم في مجال اللغة والأدب.
التأسيس بمجال الكتابة الإبداعيةوركز البرنامج على تأسيس الطلاب الموهوبين في فنون الكتابة الإبداعية وتوسيع مداركهم بالأجناس الأدبية المختلفة، مثل قصص الخيال العلمي، وقصص الإثارة البوليسية، وقصص الأطفال، والقصص القصيرة، والمقالة.
كما تم تقديم الورش والمحاضرات من قبل نخبة من المدربين والأكاديميين السعوديين.
ونفذ برنامج ”جيل الأدب“ في كل من الرياض، جدة، والظهران على مدار 9 أسابيع، وشارك فيه أكثر من 150 طالباً وطالبة حضورياً وعن بعد.