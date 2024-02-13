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150 موهوبًا يختتمون برنامج "جيل الأدب" للكتابة الإبداعية

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محمد السليمان - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اختتمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة“ برنامج ”جيل الأدب“ للكتابة الإبداعية للموهوبين في المرحلة المتوسطة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأدب والنشر والترجمة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز حضور الكتابة الإبداعية بين طلاب هذه المرحلة ورعاية مواهبهم في مجال اللغة والأدب.
فعاليات برنامج
فعاليات برنامج

التأسيس بمجال الكتابة الإبداعية

وركز البرنامج على تأسيس الطلاب الموهوبين في فنون الكتابة الإبداعية وتوسيع مداركهم بالأجناس الأدبية المختلفة، مثل قصص الخيال العلمي، وقصص الإثارة البوليسية، وقصص الأطفال، والقصص القصيرة، والمقالة.
كما تم تقديم الورش والمحاضرات من قبل نخبة من المدربين والأكاديميين السعوديين.
ونفذ برنامج ”جيل الأدب“ في كل من الرياض، جدة، والظهران على مدار 9 أسابيع، وشارك فيه أكثر من 150 طالباً وطالبة حضورياً وعن بعد.

اكتشاف ورعاية المواهب

وتُشكل ”موهبة“ بالتعاون مع وزارة الثقافة متمثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، رافداً هاماً لاكتشاف المواهب ورعايتها وتمكينها في مجال الكتابة الإبداعية، من خلال إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع، تُعزز الشغف في الكتابة الإبداعية لدى جيل الشباب ويُساهم في تحقيق دورها الريادي في رؤية المملكة العربية 2030.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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