شكرا لقرائتكم خبر عن 150 موهوبًا يختتمون برنامج "جيل الأدب" للكتابة الإبداعية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.