بالصور والفيديو: خادم الحرمين يرأس جلسة ⁧‫مجلس الوزراء في الرياض ويتخذ عدداً من القرارات

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، جلسة مجلس الوزراء في الرياض. استعرض المجلس عدداً من المواضيع، أهمها: النتائج الإيجابية لمشاورات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.

النجاح الكبير للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.

التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية.

مشاركة المملكة في أهم الأحداث والمعارض الدولية.

مناقشة تقارير عن أبرز الأحداث والمعارض الدولية التي استضافتها المملكة.

إصدار قرارات مهمة في مجالات: التعاون الدولي، الاستثمار، التعليم، الطيران المدني، مكافحة الإرهاب، السياحة، الترفيه، التعيينات في وزارة الخارجية. أهم القرارات التي اتخذها المجلس: تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب السنغافوري لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في الهند للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.

تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب النرويجي للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

تفويض وزير التعليم بالتباحث مع الدول الإفريقية لتعزيز التعاون في المجال العلمي والتعليمي.

الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بين رئاسة أمن الدولة في المملكة والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين بين المركز الوطني لأمن المسافرين في المملكة وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين.

السماح لأعضاء مجلس هيئة السوق المالية بعضوية مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بحد أقصى عضويتين.

الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.

الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.

تعيين خمسة أعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

إجراء تعيينات وترقيات في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التعليم والأمانة العامة لمجلس الوزراء. اطلع المجلس أيضاً على تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني لإدارة الدين، واتخذ ما يلزم بشأنها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو: خادم الحرمين يرأس جلسة ⁧‫مجلس الوزراء في الرياض ويتخذ عدداً من القرارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.