شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل رئيس وزراء مملكة هولندا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس وزراء مملكة هولندا،مارك روته.

وكان رئيس وزراء مملكة هولندا،قد وصل إلى الرياض اليوم مع الوفد المرافق له، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقبال دولته في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير (الوزير المرافق)، بحسب بيان لإمارة منطقة الرياض.

كما كان في الاستقبال الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.