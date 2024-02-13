إيطاليا: ردُّ إسرائيل على هجوم حماس غيرُ مناسب ويقتل الكثير من المدنيين

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محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الإيطالي "أنتونيو تاياني"، اليوم "الثلاثاء": "إن ردّ إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة غير متناسب، ويحصد أرواح الكثير من المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف "تاياني" الذي تترأّس بلاده مجموعة السبع حاليًّا: "في هذه المرحلة الردّ الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين غير متناسب. من المناسب حثّ إسرائيل على توخي الحذر.. يُقتل الكثير من المدنيين الفلسطينيين"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

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