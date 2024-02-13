انت الان تتابع مدرب النصر "كاسترو": استعددنا لمباراة الفيحاء بشكل طبيعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال لويس كاسترو مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم: "استعددنا للمباراة بشكل طبيعي؛ من دراسة الخصم وطريقة لعبه والعمل على تصحيح الأخطاء في مباراتنا الأخيرة، ونحن مستعدون بشكل جيد".

وجاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه مع مواطنه الفيحاء، غداً الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأضاف: "حسب ما علمت نواف العقيدي معاقب لمدة 5 أشهر وتشمل كل المنافسات، لكن لا أستطيع الإجابة عن أسباب العقوبة فأنا لا أعرف أي شيء عنها، تستطيعون سؤال السيد مانشيني".

وتابع: "لو كان هناك أحد يخاف في كرة القدم فهو في الطريق الخطأ، أول عدو للنجاح هو الخوف، لذلك ليس له وجود في قاموسنا، ندخل بثقة كبيرة واحترام أكبر للخصم، ونحرص على تقديم أفضل ما لدينا".

وأردف: "برأيي نحن نفعل الأشياء التي تناسبنا ونحقق بها نتائج جيدة، والنصر يتدرب صباحاً ويلعب مبارياته مساء منذ أشهر، وفي الست مباريات الأخيرة سجلنا 26 هدفاً، لكن الناس مع أول تعثر يبحثون عن أي أسباب بدون معنى، 95% من الأندية في العالم تتدرب صباحاً وليس لذلك أي تأثير سلبي، الأهم هو أن تتدرب جيدا وأن يكون اللاعبون سعداء وجاهزين ليقدموا أفضل ما لديهم".