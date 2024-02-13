شكرا لقرائتكم خبر عن "الزكاة والضريبة" تصدر الدليل الإجرائي للإدخال المؤقت للوسائط البحرية السياحية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.