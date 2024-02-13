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مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المبلّغين والشهود

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الرياض - علي القحطاني - أصدر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.

وفي مستهل الجلسة برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اطلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنه.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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