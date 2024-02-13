انت الان تتابع الحوثيون يعلنون شن أمريكا وبريطانيا هجوماًً على "الحديدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2024, 3:58 مساءً

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم (الثلاثاء) شن أمريكا وبريطانيا هجوماً استهدف مديرية التحيتا في محافظة الحديدة في غرب اليمن. ولم يذكر الحوثيون أي تفاصيل أخرى على الفور. وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية، التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ووجهت الولايات المتحدة عدة ضربات جوية على مواقع للحوثيين؛ بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر، وتهديد حركة التجارة العالمية.

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