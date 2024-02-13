انت الان تتابع بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ" الأمريكي يقرُّ مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون، اليوم "الثلاثاء"، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون؛ حيث تواجه فرص إقراره صعوبات.

وجرت الموافقة بأغلبية 70 صوتًا مقابل رفض 29 عضوًا، وتسمح المساعدات حال إقرارها بمواصلة تسليح أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وسيوفر ذلك مبلغًا إضافيًّا بقيمة "60.1" مليار دولار لكييف، وبذلك يصل إجمالي الدعم الأمريكي إلى أكثر من "170" مليار دولار، بالإضافة إلى "14.1" مليار دولار لإسرائيل في حربها ضد حماس.

وأقرّ مجلسُ الشيوخ حزمةَ المساعدات الخارجية التي طال انتظارها، بعد أشهر من المفاوضات، لكن هذا المشروع قد يواجه معارضة كبيرة في مجلس النواب؛ حيث هدّد الجمهوريون برفضه؛ وفقًا لـ"نيويورك تايمز".