شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يقدم خدمات تسهل إجراءات المستثمرين وقطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أعمال) عددًا من الخدمات التي تتيح للمواطنين والمقيمين إتمام إجراءاتهم بيسر وسهولة، وذلك ضمن حلولها الرقمية للمستفيدين من الأفراد والمستثمرين دون الحاجة إلى مراجعة مقارها عبر بوابة "سلامة".

وتأتي "خدمة إصدار التقارير الفنية للرخص متعددة السنوات" لإتاحة إصدار تقرير فني من قبل المكاتب الهندسية المعتمدة بشكل سنوي طيلة مدة ترخيص الدفاع المدني للمستثمرين، وذلك للتراخيص التي تزيد مدتها عن سنة. ترخيص الدفاع المدني كما يقدم "خدمة إصدار التقارير الفنية لتجديد الرخص البلدية غير الفورية"، وهي خدمة تتيح للمستثمرين إصدار تقرير فني من قبل المكاتب الهندسية المعتمدة لتجديد ترخيص الدفاع المدني مباشرة من خلال بوابة بلدي.

