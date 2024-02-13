شكرا لقرائتكم خبر عن العيدابي.. ضبط شخص نقل بمركبته 12 مخالفاً لنظام أمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العيدابي في منطقة جازان على مواطن لنقله بمركبته (12) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأوضح أن الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
أعلنت #هيئة_تطوير_محمية_الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز_الملكية عن ضبط 18 مركبة و 56 شخصاً من مخالفي الأنظمة داخل نطاق #محمية_حرة_الحرة@KSRNReserve#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 13, 2024
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الإبلاغ عن مخالفي الإقامةأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.