شكرا لقرائتكم خبر عن العيدابي.. ضبط شخص نقل بمركبته 12 مخالفاً لنظام أمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن مخالفي الإقامة

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العيدابي في منطقة جازان على مواطن لنقله بمركبته (12) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)أكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وأوضح أن الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.