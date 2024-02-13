شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يشكر القيادة على تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الترفيه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المهتمين والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وهم: الدكتور راكان بن حسين الحارثي، محيي الدين بن صالح كامل، عبدالمجيد بن أحمد الحقباني، خالد بن وليد الخضير، سنان بن عصمت السعدي.
وأكد المستشار تركي آل الشيخ أن التعيين سيكون له الأثر البالغ في تعزيز دور الهيئة العامة للترفيه لتطوير القطاع الترفيهي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء مستقبل مزدهر وتنمية مستدامة.
من جهتهم، ثمّن الأعضاء المعينين حديثاً صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لمدة ثلاث سنوات، متطلعين إلى بذل كل ما من شأنه نجاح وازدهار قطاع الترفيه في المملكة، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة.
وأكد المستشار تركي آل الشيخ أن التعيين سيكون له الأثر البالغ في تعزيز دور الهيئة العامة للترفيه لتطوير القطاع الترفيهي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء مستقبل مزدهر وتنمية مستدامة.
الترفيه في المملكةوقال: "كلنا ثقة في الخبرات الواسعة للأعضاء الجدد التي ستسهم بشكل كبير تحقيق مستهدفات القطاع، وتوفير تجارب فريدة للمستفيدين على اختلافهم".
من جهتهم، ثمّن الأعضاء المعينين حديثاً صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لمدة ثلاث سنوات، متطلعين إلى بذل كل ما من شأنه نجاح وازدهار قطاع الترفيه في المملكة، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة.