شكرا لقرائتكم خبر معرض سعودي للتعريف بخدمات «نسك» بالإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، زيارته الرسمية لدولة الإمارات، والتي تأتي في إطار جولاته التواصلية الدولية الهادفة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والتسهيلات والنقلات النوعية في الإجراءات والخدمات، إضافة للاطلاع على الخطط المستقبلية لاستضافة الحجاج والمعتمرين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ومن المقرر أن يعقد خلال زيارته، عددا من اللقاءات مع مسؤولي الحكومة الإماراتية، وشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة؛ لبحث التنسيق والتعاون في تيسير وصول ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، كما يصاحب الزيارة إقامة اللقاء التعريفي والمعرض المصاحب للمنصة الحكومية الموحدة «نسك» لخدمة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للتعريف بالتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن، والمزايا التي توفرها المنصة للمعتمرين والزوار.

ويرافق وزير الحج والعمرة في زيارته، وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة وشركاء منظومة الحج والعمرة، وممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

لقاءات وأنشطة الوزير: