معرض سعودي للتعريف بخدمات «نسك» بالإمارات

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ومن المقرر أن يعقد خلال زيارته، عددا من اللقاءات مع مسؤولي الحكومة الإماراتية، وشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة؛ لبحث التنسيق والتعاون في تيسير وصول ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، كما يصاحب الزيارة إقامة اللقاء التعريفي والمعرض المصاحب للمنصة الحكومية الموحدة «نسك» لخدمة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للتعريف بالتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن، والمزايا التي توفرها المنصة للمعتمرين والزوار.
ويرافق وزير الحج والعمرة في زيارته، وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة وشركاء منظومة الحج والعمرة، وممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.
لقاءات وأنشطة الوزير:
- عدد من اللقاءات مع مسؤولي الحكومة الإماراتية.
- لقاءات مع شركات مقدمي خدمات الحج والعمرة.
- التنسيق والتعاون في تيسير وصول الحجاج.
- إقامة اللقاء التعريفي والمعرض المصاحب لنسك.
- التعريف بالتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن.
- المزايا التي توفرها المنصة للمعتمرين والزوار.
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