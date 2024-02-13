الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها في الرياض أمس، على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

كما وافق المجلس على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.

ووفقا لمجلس الوزراء، يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس هيئة السوق المالية - بمن فيهم رئيس المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة - عضوا في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما لا يتجاوز عضويتين، وذلك استثناءً من المادة (التاسعة) من نظام السوق المالية.

وفي مستهل الجلسة، اطلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس جمهورية جامبيا، وملك مملكة إسبانيا.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس نوه بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي البحريني، المنعقد برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين الأمير سلمان بن حمد، وما شهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وشدد المجلس على ما تضمنه الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه المملكة، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، ورفع القيود المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط (الرابع) من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض مجلس الوزراء مجموعة من التقارير عن أبرز الأحداث والمعارض الدولية التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، مشيدا في هذا السياق بما حققه معرض الدفاع العالمي من نجاح، يجسد دعم الدولة لقطاع الصناعات العسكرية، وسعيها لتعزيز وتطوير قدراته الوطنية، ورفد التعاون الدولي في هذا المجال بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030).

قرارات وموافقات:

تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي المملكة وسنغافورة.تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة الالكترونيات وتقنية المعلومات في الهند، للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الالكتروني.

تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والنرويج، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النظير في كل من إثيوبيا وإرتيريا، وبوروندي، وتنزانيا المتحدة، وغانا، ورواندا، وأوغندا، وكينيا ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي.

تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع اللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني)، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، واللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني).

اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بين رئاسة أمن الدولة في المملكة، والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين بين المركز الوطني لأمن المسافرين في المملكة، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية في البحرين.

يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس هيئة السوق المالية - بمن فيهم رئيس المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة - عضوا في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما لا يتجاوز عضويتين، وذلك استثناء من المادة (التاسعة) من نظام السوق المالية.

الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.

تعيين الدكتور راكان بن حسين الحارثي، ومحيي الدين بن صالح كامل، وعبدالمجيد بن أحمد الحقباني، وخالد بن وليد الخضير، وسنان بن عصمت السعدي، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.

ترقيات

الدكتور سليمان بن عبدالله الخراشي،(مستشار أعمال) بالـ14 بوزارة الداخلية.

منال بنت مبارك اللهيبي، (مدير عام) بالـ14 بوزارة التعليم.

محمد بن عبيد الصاعدي ( مستشار أعمال) بالـ14 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

تعيينات

سفيرالدكتور زيد بن مخلد الحربي.سعد بن ناصر أبوحيمد.حسين بن ناصر الدخيل اللّه.الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام.علي بن عبداللّه الشهري.حسن بن سعيد الجميع.فهد بن حسين العمير.أحمد بن حضيري العنزي.مشاري بن مطلق الذيابي.