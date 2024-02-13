ولي العهد يبحث تعزيز التعاون مع رئيس وزراء هولندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، أمس، رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته.

ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال برئيس الوزراء الهولندي في المملكة، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير (الوزير المرافق)، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد العطية.

فيما حضره من الجانب الهولندي، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البردا، ومستشار الأمن القومي أدريان آيسلستين، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مارك جيريتسن، وعدد من المسؤولين.