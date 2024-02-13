شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريجي" يبحث تعزيز التعاون مع مساعد وزير الخارجية الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

حوار برلين العالمي

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية عزيز رحيم الديحاني.وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وحضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون القنصلية السفير علي اليوسف.إلى ذلك، استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس مجلس إدارة حوار برلين العالمي البروفيسور لارس هندريك رولر.وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.