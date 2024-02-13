شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الغذاء العالمي.. "عجوة المدينة المنورة" تتألق في برلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت "تراث المدينة" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، منتجاتها في معرض الغذاء في العاصمة الألمانية برلين، وجذبت عجوة المدينة المنورة على نحو خاص ومختلف منتجات التمور السعودية بشكل عام، أنظار زوار المعرض.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة م. بندر القحطاني، أن مشاركة الشركة جاءت عبر معرض موحد أقامه المركز الوطني للتمور لعدد من منتجي التمور في المملكة في هذا المعرض العالمي.

منافذ التسويق

وأشار القحطاني إلى أن الشركة عرضت منتجات التمور المصنعة وغير المصنعة الشهيرة في المملكة من العجوة والسكري والخلاص والمبروم والمجدول.

ولفت إلى أن عجوة المدينة المشهورة في الغذاء العالمي بلونها الأسود الداكن والطعم المميز، لفتت أنظار العالم نحو هذا النوع من التمور الذي يعد من أهم المنتجات الغذائية.



معرض لوجستك الفاكهة

وأضاف أن شركة تراث المدينة تهدف إلى استعراض التمور ذات الجودة العالية في المعارض العالمية، وفتح مزيد من منافذ التسويق لتمور المملكة بمختلف أنواعها في أنحاء متفرقة من العالم.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة أن تمور المملكة تُعد الأعلى جودة من بين التمور المنتجة في العالم.

ويعد معرض "لوجستك الفاكهة" أحد أشهر معارض الغذاء على الصعيد العالمي، والمعني بتصنيع المنتجات الغذائية الطازجة ووصولها للأسواق العالمية.

ويشارك في المعرض أكثر من 90 دولة تستعرض منتجاتها الغذائية الوطنية.