الهلال يصل إلى إيران.. لمواجهة "سباهان" في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، إلى ايران، مساء اليوم الثلاثاء، حيث يواجه الأزرق مضيفه فريق "سباهان الإيراني"، الخميس المقبل، في ذهاب دور الـ16من دوري أبطال آسيا.

وأنهى الهلال في وقت سابق اليوم تدريبه في العاصمة الرياض، بقيادة المدير الفني "خيسوس"، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلالها المدرب عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

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