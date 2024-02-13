شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ ألكسندر ستوب بفوزه بالانتخابات الرئاسية في فنلندا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى ألكسندر ستوب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية فنلندا.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
تهنئة سمو ولي العهدكما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى ألكسندر ستوب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية فنلندا.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.