اخبار السعوديه

القيادة تهنئ ألكسندر ستوب بفوزه بالانتخابات الرئاسية في فنلندا

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ ألكسندر ستوب بفوزه بالانتخابات الرئاسية في فنلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى ألكسندر ستوب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية فنلندا.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة سمو ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى ألكسندر ستوب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية فنلندا.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا