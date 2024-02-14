القيادة تهنئ ألكسندر ستوب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في فنلندا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2024, 8:56 مساءً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد ألكسندر ستوب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية فنلندا. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد ألكسندر ستوب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية فنلندا. وعبّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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