السعودية | الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مشروع تأهيل وتطوير حديقة الشعبة وموقعها الاستثماري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، مشروع تأهيل وتطوير حديقة الشعبة، بحضور أمين المنطقة فواز بن صالح المطيري، ورئيس بلدية الشعبة المهندس حسون العنزي.

وتبلغ المساحة الإجمالية للحديقة 93660 مترًا مربعًا بطول كيلومتر واحد وتضم مسطحات خضراء وجلسات عامة ومظلات جلسات، وكراسي، وميادين ألعاب أطفال، وممرات مشاة حجرية ومجموعة ألعاب قوى، فيما تضم الحديقة أكثر من 1500 شجرة.

كما وقف سموه على موقع الحديقة الاستثماري الذي تبلغ مساحته الإجمالية 4890 مترًا مربعًا، ويضم عناصر ومجسمات جمالية على شكل طواحين هوائية وسواقي مياه، ونقطة بيع بمساحة 30 مترًا مربعًا وجلسات خشبية مجسمات جمالية ومسطح أخضر لجلسات خارجية وألعاب أطفال وأحواض زهور ونباتات برية.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بجهود ومتابعة بلدية الشعبة وبمستوى الخدمات والأعمال التي تحتويها الحديقة، ومساهمة مشروع تأهيل وتطوير حديقة الشعبة العامة في تحسين المشهد الحضري على نحو متميز وتهيئته أماكن مناسبة ومهيأة للمواطنين، إضافة إلى تنقية وتلطيف الأجواء، حاثاً سموه مرتادي الحدائق على العناية والاهتمام بها والمحافظة عليها.