شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جني المحصول.. بن جازان يتخطى 1000 طن سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشتهر منطقة جازان بالبن السعودي ذي الجودة العالية المرتبطة بالأصالة والكرم العربي لمجتمعاتنا المحلية، إذ تحتضن المحافظات الجبلية "الداير، وفيفا، والريث، والعارضة، وهروب، والعيدابي" مزارع البن ذات الميزة النسبية للمنطقة.

ويستعد المزارعون لقطف الثمار من خلال مشاركتهم في فعاليات "حصاد البن" التي تنطلق غدًا الخميس، ضمن فعاليات المعرض الدولي للبن السعودي في نسخته الأولى التي يحتضنها مركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان على مدى يومين.

موسم جني البن

وتقام الفعاليات، تتويجًا لختام موسم جني محصول البن في المزارع المثمرة بالمحافظات الجبلية، ودعم مبادرات تشجيع زراعته في المنطقة التي تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي ورعايته كمنتج وطني ذي بعد تراثي وثقافي أصيل، ورفع نسبة الناتج المحلي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووفقًا لبيانات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة -التي يجري تحديثها دوريًا-، فإن عدد أشجار البن في المنطقة بلغ أكثر من 400 ألف شجرة، تخطى إنتاجها حاجز 1000 طن سنويًا، فيما بلغ عدد المزارع أكثر من 2000 مزرعة.

مبادرات نوعية

وتبنت الوزارة خلال السنوات الماضية، عددًا من المبادرات النوعية لدعم وتشجيع المزارعين بالشراكة مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، من أهمها مبادرة تأهيل المدرجات وتقنيات الحصاد على 3 مراحل.

وبلغ عدد المزارع المستفيدة من المبادرة 389 مزرعة أثمرت عن زراعة 49.580 شتلة، ومشروع زراعة الأشجار البديلة وتمديد شبكات الري بفيفا، فجرى توزيع أكثر من 50 ألف شتلة، واستفاد من هذا المشروع أكثر من 200 مزارع.

إضافة إلى تنفيذ مزارع نموذجية بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وذلك على مرحلتين جرى خلالهما توزيع من يقارب 5.850 شتلة.

مزارع بديلة نموذجية

وأوضح فرع الوزارة أنه علاوة على مرحلتي تنفيذ المزارع النموذجية، هناك مشروع تنفيذ وتجهيز مزارع بديلة نموذجية والذي يستهدف 475 مزرعة، وزراعة 114 ألف شتلة ليبلغ عدد المستفيدين من جميع المراحل 1.109 مزراعين، وزراعة 219.430 شتلة.

إضافة إلى دعم برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" لمزراعي البن عن طريق المنصة الخاصة بالبرنامج، وبلغ عدد الطلبات المقدمة عن طريق المنصة 8863 طلبًا.

وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تبذل الجهود كافة من أجل تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة البن، وكذلك الحصول على أفضل أنواع البن من حيث الجودة وكثافة الإنتاج، ورفع نسبة الناتج المحلي.

