شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة استيعابية تقارب المليون.. ترخيص ‎1456 مبنى بمكة لتسكين الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن وصول أعداد المباني المرخصة حتى يوم الأمس الثلاثاء إلى 1456 مبنى بطاقة استيعابية تصل إلى مليون حاج بأكثر من 200 ألف غرفة، فيما لاتزال المبان الأخرى تحت الإجراء والفحص والأرقام في ازدياد خلال الأيام القادمة

وتُجري المكاتب الهندسية الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من اللجنة.



وكانت قد بدأت اللجنة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم ابتداءً من 1445/1/1 هـ، حيث دعت اللجنة كافة أصحاب الدور المعدة لإسكان الحجاج إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم.





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وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة إلى أن استقبال الطلبات سيستمر حتى نهاية شهر رجب 1445 هـ في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان 1445 هـ.

وأهابت الأمانة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها، بتطبيق كل الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، مع ضرورة الالتزام بمراعاة ما أشير إليه، والمسارعة بتقديم طلباتهم عبر المكاتب الهندسية في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.

يُذكر أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني، والمخولة بإجراء الكشف على المساكن للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.