شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف متدربي "تقني القطيف" بمسابقة "المهارات الثقافية" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقامت الكلية التقنية بالقطيف، ورشة تعريفية بالمرحلة الثانية لمسابقة ”المهارات التقنية“، المخصصة للمتسابقين المتأهلين من المرحلة الأولى، والتي تقدم لها 143 متسابقًا، يمثلون متدربي الكلية.
واجتاز 38 متسابقًا، المرحلة الأولى، في عدة مجالات، هي الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتصميم وتركيب كابلات الاتصالات والشبكات، وإدارة شبكة أنظمة تقنية المعلومات، وبرامج تقنية المعلومات للمنشآت الصغيرة، وتصميم برامج الجوال، بالإضافة لمجال الروبوتات.
وهنأ مدير المسابقة هاني الشيخ، المتسابقين، بوصولهم للمرحلة الثانية من المسابقة، متمنيًا لهم التوفيق والاستمرار لمواصلة التميز والتقدم للمراحل النهائية، وتمثيل محافظة القطيف في مسابقة المهارات العالمية.
واستعرض أهم المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالمسابقة وتاريخها، والاطلاع على الفائزين السابقين، خاصةً من المملكة العربية السعودية وترتيبهم على مستوى العالم والفائزين في المنافسات الفردية والجماعية.
وتأتي هذه الورشة كمقدمة لورش تطويرية مختلفة ومتخصصة لجميع المتأهلين لصقل مواهبهم ومهارتهم التقنية وإعدادهم للمراحل القادمة ومنها عمل معرض خاص بالمشروعات المميزة.
من جهته أكد عميد الكلية التقنية بالقطيف مشاري القحطاني عزم الكلية على تدليل جميع الصعاب وتوفير جميع التجهيزات الخاصة بالمسابقة في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المنشودة وإبراز المواهب والمبدعين على مستوى محافظة القطيف وتمثيل الوطن في المحافل العالمية.
واجتاز 38 متسابقًا، المرحلة الأولى، في عدة مجالات، هي الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتصميم وتركيب كابلات الاتصالات والشبكات، وإدارة شبكة أنظمة تقنية المعلومات، وبرامج تقنية المعلومات للمنشآت الصغيرة، وتصميم برامج الجوال، بالإضافة لمجال الروبوتات.
وهنأ مدير المسابقة هاني الشيخ، المتسابقين، بوصولهم للمرحلة الثانية من المسابقة، متمنيًا لهم التوفيق والاستمرار لمواصلة التميز والتقدم للمراحل النهائية، وتمثيل محافظة القطيف في مسابقة المهارات العالمية.
مراحل ومجالات المسابقةبدوره، قدم المشرف على مشاريع المسابقة مهيب الورش، ورشة عمل تعريفية بالمسابقة والمجالات المستهدفة ومراحلها المختلفة بدءًا من المرحلة الأولى، وصولاً للمرحلة الأخيرة وهي المشاركة في مسابقة المهارات العالمية بفرنسا.
واستعرض أهم المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالمسابقة وتاريخها، والاطلاع على الفائزين السابقين، خاصةً من المملكة العربية السعودية وترتيبهم على مستوى العالم والفائزين في المنافسات الفردية والجماعية.
وتأتي هذه الورشة كمقدمة لورش تطويرية مختلفة ومتخصصة لجميع المتأهلين لصقل مواهبهم ومهارتهم التقنية وإعدادهم للمراحل القادمة ومنها عمل معرض خاص بالمشروعات المميزة.
من جهته أكد عميد الكلية التقنية بالقطيف مشاري القحطاني عزم الكلية على تدليل جميع الصعاب وتوفير جميع التجهيزات الخاصة بالمسابقة في مختلف المجالات لتحقيق الأهداف المنشودة وإبراز المواهب والمبدعين على مستوى محافظة القطيف وتمثيل الوطن في المحافل العالمية.