شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف متدربي "تقني القطيف" بمسابقة "المهارات الثقافية" والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية