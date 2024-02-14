شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم جدة" تكمل استعدادات انطلاق اختبارات نهاية الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت الإدارة العامة للتعليم بجدة استعداداتها لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ، لأكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة وخليص ورابغ التي ستنطلق غدًا الخميس.

أكدت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، أن المدارس جاهزة لأداء الاختبارات وسط منظومة من الاستعدادات على مختلف الأصعدة، لتوفير الأجواء الملائمة لتأدية الطلبة اختباراتهم، مشيرة إلى إن خطة متزامنة مع الاختبارات تتضمن خدمات التوعية الصحية للطلاب والطالبات، والتي تقدمها الشؤون الصحية المدرسية، من خلال تقديم البروشورات التوعوية المعتمدة من وزارة الصحة قبل وأثناء الاختبارات، وزيارات للمدارس لمتابعة الوضع الصحي للطلاب والطالبات.

وتوجيه الموجهين الصحيين بتفعيل رسائل التثقيف الصحي لأولياء الأمور إلى جانب التهيئة الإرشادية من قبل قسم التوجيه الطلابي بتعليم جدة من خلال تقديم خدمات الاستشارات التربوية والنفسية، لتهيئة الطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات ومتابعة الحالات من قبل الرعاية الطلابية، وكذلك متابعة الانضباط وإعداد حملة توعوية عن أهمية الانضباط ودور الأسرة في فترة الاختبارات.

التكامل بين البيت والمدرسة وأكدت اللهيبي على أهمية التعاون والتكامل بين البيت والمدرسة خلال موسم الاختبارات، لمتابعة سير أداء الأبناء لاختباراتهم والتنسيق مع المدرسة لمعرفة مواعيد الانصراف للمحافظة عليهم من أي سلوكيات غير سوية كما ثمنت جهود إدارات المدارس وكافة منسوبيها ومنسوباتها في الإعداد المبكّر والجاهزية العالية متمنية للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.