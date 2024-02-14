"وسام بن يدر" مهاجم موناكو على رادار الهلال والاتحاد والأهلي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2024, 9:39 صباحاً

أبدى عديد من أندية دوري روشن للمحترفين اهتمامها بكسب خدمات الفرنسي وسام بن يدر؛ مهاجم نادى موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب ما أفاد به موقع "lestransters" نقلاً عن الصحفي التركي "أكرم كونور"؛ فإن ثلاثة أندية سعودية وهي: الهلال والاتحاد والأهلي تدرس إمكانية التعاقد مع المهاجم الفرنسي في الموسم الجديد. وذكرت تقارير أخرى أن النادي الأهلي قد يكون من أقوى المرشحين الذي يمكنه ضم وسام بن يدر، تحسباً لرحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ الذي أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بالسوق الشتوي الماضي وفقاً لعددٍ من التقارير. ويلعب وسام بن يدر البالغ من العمر 33 عاماً، لصفوف موناكو منذ أغسطس 2019، قادماً من إشبيلية الإسباني الذي لعب له لمدة 3 مواسم، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2018. وسبق للمهاجم الفرنسي من أصل تونسي اللعب لعديدٍ من الأندية أبرزها تولوز، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

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