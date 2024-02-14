الأندية السعودية تنافس الإنجليزية على ضم لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2024, 9:48 صباحاً

يمكن للبرتغالي برناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي الانضمام إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب ما أفاد به موقع "Onefootball"؛ فإن الأندية السعودية لا تزال مهتمة بالتعاقد مع برناردو سيلفا في الموسم المقبل، وسط اهتمام الدوري الإنجليزي باللاعب البرتغالي. وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن الهلال مهتم بلاعب مانشستر سيتي، وأفادت أخرى بأن هناك عروضًا سعودية للاعب بقيمة 100 مليون يورو سنويًّا لكسب خدماته. ويلعب برناردو سيلفا صاحب الـ29 عامًا، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي، الذي لعب له في الفترة من 2015 وحتى 2017، ويمثل النجم البرتغالي منتخب بلاده منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 80 مليون يورو.

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