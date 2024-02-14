شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة بنظام العقود في "الطب النفسي" بجامعة نجران.. شروط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

شروط التقديم

أن يكون سعودي الجنسية.

حاصل على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها ‏من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.

أن تكون شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.

الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث ستكون الاستعانة بخدمات المتقدم أو المتقدمة لمدة فصل دراسي واحد فقط؛ وفق أسابيع الدراسة الفعلية.

المستندات المطلوبة

صورة مصدقة من الشهادات "البكالوريوس والماجستير والدكتوراة".

صورة معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك من الخبرات الأكاديمية إن وجدت.

وصورة الهوية الوطنية سارية التاريخ.

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة نجران، أمس الثلاثاء، عن توفر وظائف عقود تعاون (رجال/ نساء) للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الدكتوراة أو ما يعادلها للتدريس في تخصص الطب النفسي، ويستمر التقديم على وظائف حتى الـ9 من شهر شعبان الجاري.واشترطت الجامعة على المتقدم أو المتقدمة:وحددت الجامعة المستندات المطلوبة التي تتمثل في:على أن يتم رفع كامل المستندات المطلوبة عبر إيميل كلية الطب ‏[email protected].