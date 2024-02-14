شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار ونشاط في الرياح السطحية على عدة مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، اليوم الأربعاء، من أمطار رعدية ونشاط في الرياح ‏السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏ وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. ‏ طقس محافظة حقل

هطلت اليوم الأربعاء، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة حقل شملت وادي مبرك، والحميضة، والوصل. كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز علقان شملت هضيب البيض والصدارة والبيانة وثرف، وعلى مركز القصير هطلت أمطار خفيفة مصحوبة بتساقط للبرد شملت الشرف، ووادي صعاد، والنقوى، وعلو القصير، والعميدات، وعلى مركز أبو الحنشان هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة شملت تنينير، وردة رشيد، والوادي الأسمر. جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد. طقس منطقة عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً. طقس منطقة الحدود الشمالية

هطلت أمطار خفيفة على مدينة عرعر وضواحيها. كما شَهِدَتْ محافظة رفحاء، صباح اليوم هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ. جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.