شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور خبراء عالميين.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني عشر لعلاج جذور الأسنان بجدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت الجمعية السعودية لعلاج عصب وجذور الأسنان المؤتمر الدولي الثاني عشر بجدة، بحضور أفضل المتحدثين والخبراء من جميع أنحاء العالم للمشاركة، وتبادل أحدث التطورات والأبحاث وأفضل الممارسات في مجال علاج جذور الأسنان، الذي يستمر لمدة 4 أيام.
ويقدم المؤتمر للباحثين وطلبة الدراسات العليا منصة لتقديم الأبحاث المحكمة في التخصص وجوائز للفائزين، بالإضافة إلى معرض مميز تشارك فيه معظم الشركات العالمية لتقديم كل ما هو جديد في تخصص طب الأسنان.
خبراء بمختلف التخصصاتوأوضح رئيس الجمعية الدكتور خالد مرداد، أن المؤتمر يستضيف خبراء من مختلف تخصصات طب الأسنان؛ لعرض ومناقشة الحالات وسبل العلاج الإكلينيكي بين التخصصات الدقيقة، وحضور جمعيات علاج جذور الأسنان العربية للمشاركة بالأنشطة البحثية؛ لتعزيز روح الوحدة والتعاون بين مجتمعات طب الأسنان.
ويقدم المؤتمر للباحثين وطلبة الدراسات العليا منصة لتقديم الأبحاث المحكمة في التخصص وجوائز للفائزين، بالإضافة إلى معرض مميز تشارك فيه معظم الشركات العالمية لتقديم كل ما هو جديد في تخصص طب الأسنان.