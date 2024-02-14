شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا الخميس.. انطلاق الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق الغد الخميس اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع مرحل التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوية والتي تستمر لمدة 5 أيام.

ويأتي ذلك بعد أن قدمت وزارة التعليم موعد البداية لتكون يوم الخميس الموافق 15 فبراير بدلاً من يوم الأحد الموافق 18 فبراير، وذلك بسبب إجازة يوم التأسيس التي توافق يوم الخميس 22 فبراير، بعد الانتهاء من أداء الاختبارات الشفهية والعملية التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري.





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وكانت وزارة التعليم أوقفت زيارات المشرفين والمشرفات للمدارس أثناء الاختبارات تماشياً مع النموذج الإشرافي الجديد القائم على تمكين المدرسة باعتبارها وحدة التطوير الأساسية، مشيرة إلى أن المدرسة لديها اللوائح المنظمة لكافة أعمالها عند تنفيذها للاختبارات، وتكون الزيارات الإشرافية للمدارس في حالات نادرة بطلب من المدرسة للدعم والمساندة، أو في حال وجود شكاوى أو ملاحظات يمكن مباشرتها من جهات الاختصاص في إدارة التعليم للتحقق منها واتخاذ الازم حيالها.

وأوضحت لائحة الاختبارات أن الوزن النسبي للفصل الثاني 35%، فيما كان الوزن النسبي للفصل الدراسي الأول تمثل 25%، و40% في الفصل الدراسي الثالث وفي المرحلة الثانوية تم تخصيص 60% كدرجة لأعمال السنة من الوزن النسبي و40 درجة للاختبار النهائي لكل مقرر دراسي