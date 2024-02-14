السعودية | جامعة الملك سعود تشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض “فومكس”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشارك جامعة الملك سعود ممثلة بقسم الإعلام في المنتدى السعودي الثالث للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام”فومكس” والمزمع إقامتهما خلال الفترة من 19 – 21 فبراير الجاري بالعاصمة الرياض بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتأتي مشاركة القسم بصفته الشريك الأكاديمي للمنتدى وممثلاً بإداراته ووحداته التابعة له بما فيها الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، وصحيفة رسالة الجامعة، ومركز الإنتاج والتوثيق التلفزيوني، والتقرير الأسبوعي، بالإضافة لكرسي الإعلام الرقمي ومتحف قسم الإعلام.

ويطلق قسم الإعلام عبر جناحه بمعرض مستقبل الإعلام “فومكس” عدداً من المبادرات البحثية الاستشارية في مجال الإعلام، بالإضافة للخدمات التعريفية والأكاديمية للراغبين في الالتحاق ببرامج القسم المختلفة.

وأشار رئيس قسم الإعلام الدكتور فيصل العقيل، أن المشاركة تأتي في إطار سعي جامعة الملك سعود الحثيث لأداء دورها الاجتماعي المنوط بها، مشيراً إلى أن المنتدى فرصة للالتقاء بالمهتمين بالإعلام بشقيه المهني والأكاديمي لتقديم المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالمجال الإعلامي وتعزيز حضور أعضاء هيئة التدريس بالقسم كمتحدثين في المنتدى والطلاب الدارسين في القسم والذين يتجاوز عددهم 3000 طالب وطالبة في تخصصات القسم وفي كافة برامجه التي تشمل درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الإعلام وفنونه المختلفة في الفعاليات الإعلامية المهنية التي تعزز وتنقل خبراتهم وتجاربهم العلمية والمهنية.

يذكر أن المنتدى بنسخته الثالثة سيشهد مشاركة إقليمية ودولية واسعة بحضور نخبة من المهتمين بقطاع الإعلام يشاركون في أكثر من ٣٠ جلسة حوارية تناقش موضوع مستقبل الإعلام، كما يشهد معرض مستقبل الإعلام “فومكس” مشاركة أكثر من ٢٠٠ عارض من مختلف دول العالم؛ بهدف بناء وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.