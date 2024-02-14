"لجنة التوطين بنجران" تزور 27 منشأة ومحلًّا تعمل في نشاط النظارات

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على محلات منافذ البيع في نشاط النظارات بنجران ومحافظة حبونا؛ لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.

وقامت اللجنة بزيارة ٢٧ منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات؛ حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في النشاطات التي تم زيارتها، ٢٧ موظفًا سعوديًّا؛ منهم ٨ موظفات سعوديات، وبلغ إجمالي الوافدين العاملين في المحلات التي تمت زيارتها ٢٧ وافدًا من مختلف الجنسيات.

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