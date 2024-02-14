شكرا لقرائتكم خبر عن سالم مسرحي يحقق المركز الثاني في جائزة الابتكار للصناعات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حقق المعلم سالم بن سليمان مسرحي، بتعليم مكة المكرمة، المركز الثاني في جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية بعد فوز ابتكاره "قيادة المركبات العسكرية عن بعد" من بين 23 فائزاً من أصل 171 متأهلاً في فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024.
وكرّمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الفائزين بجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، ضمن أعمال اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2024، الذي أقيم مؤخراً؛ خلال حفل أقيم ضمن أعمال معرض الدفاع العالمي 2024 والمعني بالابتكار.
تهدف الجائزة، إلى دعم ابتكارات المبدعين، وتطوير الصناعات العسكرية، وترسيخ ثقافة الابتكار، بما يعزّز مكانة المملكة في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً عالمياً، حيث أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الجائزة بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
وتشمل الجائزة سبع فئات رئيسية، هي: "الكهرو بصريات والأشعة تحت الحمراء، والحرب الإلكترونية والطاقة الموجهة، والرادار، والإشارات والاتصالات الراديوية، والأمن السيبراني، والأسلحة الكهرومغناطيسية، وأنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية"، حيث خضعت الابتكارات المتقدمة للجائزة لمعايير أساسية تتضمن أصالة العملِ الابتكاري، وإمكانية التأثير في الصناعة العسكرية، ومستوى جاهزية العمل تقنياً وتصنيعياً وابتكارياً.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في نسخته الثانية، يعد حدثًا عالميًا وأحد أكبر المعارض الدفاعية والأمنية المتكاملة في العالم الذي يركّز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات.
وكرّمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الفائزين بجائزة الابتكار في الصناعات العسكرية، ضمن أعمال اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2024، الذي أقيم مؤخراً؛ خلال حفل أقيم ضمن أعمال معرض الدفاع العالمي 2024 والمعني بالابتكار.
تطوير الصناعات العسكرية
تهدف الجائزة، إلى دعم ابتكارات المبدعين، وتطوير الصناعات العسكرية، وترسيخ ثقافة الابتكار، بما يعزّز مكانة المملكة في مصاف الدول الأكثر ابتكاراً عالمياً، حيث أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية الجائزة بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
وتشمل الجائزة سبع فئات رئيسية، هي: "الكهرو بصريات والأشعة تحت الحمراء، والحرب الإلكترونية والطاقة الموجهة، والرادار، والإشارات والاتصالات الراديوية، والأمن السيبراني، والأسلحة الكهرومغناطيسية، وأنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية"، حيث خضعت الابتكارات المتقدمة للجائزة لمعايير أساسية تتضمن أصالة العملِ الابتكاري، وإمكانية التأثير في الصناعة العسكرية، ومستوى جاهزية العمل تقنياً وتصنيعياً وابتكارياً.
حدثًا عالميًا
يذكر أن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في نسخته الثانية، يعد حدثًا عالميًا وأحد أكبر المعارض الدفاعية والأمنية المتكاملة في العالم الذي يركّز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات.