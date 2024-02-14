شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن تبرع لأخيه بإحدى كليتيه قبل 25 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في نموذج رائع لمعنى الأخوة وتجسيدًا لمظاهر الإنسانية، تبرع أخ لأخيه بإحدي كليتيه قبل 25 عامًا؛ لينهي معاناته مع الألم ويخفف عنه تعبه.

وروى المواطن موسى الزهراني الذي تبرع لأخيه بإحدى كليتيه قصته خلال حديثه على برنامج الراصد، قائلاً:” أحد أخواني كان عنده فشل كلوي وبعد جلساتي معه ومشاهدته وهو يغسل باستمرار، قررت إني أتبرع له بعد ما شوفت المعاناه والألم اللي يحس فيه.”

وأوضح موسى أنه يمارس حياته بشكل طبيعي لافتًا أنه متبرع الآن بما يقرب 25 عامًا، لافتًا أنه يمارس أعماله بشكل طبيعي وكل أموره بخير .

ويُذكر أن موسى أب لـ 4 أبناء ومارس حياته العلمية والعملية لمدة سنوات بكلية واحدة، حاملاً في حياته رسالة عظيمة هدفها الحث على التبرع لإنهاء معاناة الآخرين ومحاكاة تجربته للمجتمع كنمرذج محفز.