"الأونروا": "5%" من سكان قطاع غزة قُتلوا أو أصيبوا أو فقدوا منذ بدء الحرب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2024, 1:00 مساءً

أفادت منظّمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم "الأربعاء"، بأنّ "5%" من سكان قطاع غزة قُتلوا أو أُصيبوا أو فُقدوا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر. وأضافت "الأونروا" في تدوينة على منصة "إكس": أن 17 ألف طفل في غزة باتوا بمنأى عن والديهم. ولفتت إلى عدم وجود مكان آمن في غزة، محذّرة من احتمال حدوث مجاعة وشيكة.

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