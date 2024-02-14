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تراند اليوم : لأول مرة منذ 11 عاما.. شاهد: أردوغان يصل إلى مصر والسيسي يستقبله

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صحيفة الخليج 365 - وكالات : وصل مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية لمصر هي الأولي منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار وصل الرئيس التركي والوفد المرافق له علي طائرة خاصة، وكان في استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتى الزيارة بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوي بين البلدين خلال السنوات الماضية، والتي تتوج اليوم بعودة تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث أن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسي وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة.

لأول مرة منذ 11 عاما.. شاهد: أردوغان يصل إلى مصر والسيسي يستقبله
لأول مرة منذ 11 عاما.. شاهد: أردوغان يصل إلى مصر والسيسي يستقبله
لأول مرة منذ 11 عاما.. شاهد: أردوغان يصل إلى مصر والسيسي يستقبله
لأول مرة منذ 11 عاما.. شاهد: أردوغان يصل إلى مصر والسيسي يستقبله
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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