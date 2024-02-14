تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل رئيس وزراء هولندا أثناء مصافحة عادل الجبير تثير تفاعلا

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صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مراسم استقبال رئيس وزراء هولندا، مارك روته أثناء زيارته إلى المملكة أمس.
وأظهر الفيديو مراسم الاستقبال الرسمية التي تقدمها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة، مصافحة رئيس وزراء هولندا للوزراء السعوديين .
وأبان الفيديو رئيس وزراء هولندا عند وصوله لمصافحة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ، عادل الجبير ابتسم وأشار إليه ناظرا إلى الأمير محمد بن سلمان.
وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "سبحان الله الوزير عادل الجبير مواطن سعودي محب لدولته ومحب لحكامنا، وشاطر في عمله".