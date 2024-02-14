شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الشروع في بيعها.. إتلاف 83 طنًا من منتجات التبغ بأحدى المستودعات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، مستودعاً جنوب المحافظة جرى استغلاله لإنتاج "التبغ" بمسميات تجارية.

وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، رصد مستودع بحي "السرورية" بنطاق المليساء، كان مخصصاً للشحن، استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في إنتاج وعمل منتجات التبغ وتعبئتها في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها، حيث جرى إتلاف 83 طناً من المضبوطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حق المخالفين.

وتؤكد الأمانة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.