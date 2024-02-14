تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن لقتله آخر في المدينة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة.
وجاء في البيان:
- أقدم محمد بن يحيى بن محمد سراج على قتل مهند بن إسماعيل العربي أبو القرون بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى وفاته.
- تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
- أصدرت المحكمة المختصة صكًا يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا.
- أيدت محكمة الاستئناف ومحكمة العليا الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
- تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الأربعاء 4 / 8 / 1445هـ الموافق 14 / 2 / 2024 م بمنطقة المدينة المنورة.
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.
وحذرت الوزارة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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