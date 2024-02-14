بينهم طفلان.. إسرائيل تقتل 4 مدنيين في غارات على جنوب لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2024, 2:24 مساءً

قتل أربعة مدنيين، اليوم "الأربعاء"، بينهما طفلان غير شقيقين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وأوضح مصدر أمني أن سيدة قتلت مع طفلها وطفل زوجها في غارة طالت بلدة الصوانة، بينما قتل مدني آخر في غارة على بلدة عدشيت؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف المصدر: أن تسعة آخرين أصيبوا بجروح.

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