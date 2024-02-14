ذوو طفل بتبوك يناشدون بإخلاء طبي عاجل لأحد المستشفيات المتخصصة بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2024, 2:28 مساءً

يعُاني الطفلُ عز أحمد العنزي، من وصلة شريانية بالقلب PDA ، ومنوم بمستشفى الأطفال بتبوك بالعناية المركزة، ويحتاج إلى إخلاء طبي عاجل لأحد مستشفيات الرياض. وذكر والد الطفل لـ"الخليج 365" أن الأطباء قرّروا حاجة ابنه لإخلاء طبي للرياض، وذلك برقم إحالة "31032627"، ولكن مستشفيات الرياض اعتذرت بسبب أن الخدمات المقدمة في تبوك هي نفسها. ويأمل والدُ الطفل، والذي أوضح أن ابنه يحتاج إلى عناية "إيكمو"، وهي توجد في المستشفيات المتخصصة من وزارة الصحة؛ نقلَه.

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