شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يكرم 19 طالباً وطالبة حققوا جوائز محلية وعالمية والان نبدء بالتفاصيل

جوائز عالمية ومحلية

الدمام - شريف احمد - كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، في مقر الإمارة بجدة 19 طالباً وطالبة من تعليم المنطقة لتحقيقهم جوائز محلية وعالمية، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة عبدالله بن سعد الغنام، والمدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي.وهنأ نائب أمير المنطقة الطلاب والطالبات الفائزين نظير تفوقهم غير المستغرب وتميزهم المعهود، متطلعاً لإسهامهم في بناء مستقبل واعد للوطن يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، مضيفاً في حديثه لأولياء أمورهم : "صادق التهنئة والشكر لكم على متابعتكم وتحفيزكم، والتي كان لها أثرها في نيل أبنائكم الجوائز وتحقيقهم مراكز متقدمة في المحافل المحلية والعالمية."واختم سموه حديثه بقوله: "شكراً لكم على ما حققتموه ونطمح للمزيد من المنجزات، فأنتم ثروة الوطن وبكم نبني المستقبل".تمثلت الجوائز التي حصل عليها الطلاب والطالبات في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع 2024، والترشح لتمثيل المملكة في آيسف 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حصولهم على المركز الأول على مستوى إدارات التعليم بالمملكة في مسابقة فرسان التعليم.وأتت الجوائز التي حققها الطلاب والطالبات على النحو التالي: الجائزة الكبرى على مستوى وزارة التعليم (الياس ماهر خان- المركز الأول)، الجائزة الكبرى الأولمبياد الوطني للإبداع 2024 (يارا محمد البكري- المركز الثالث)، (تمارا عثمان راضي- المركز الخامس)، (لانا حمزة المزروعي- المركز الخامس وجائزة خاصة)، (هدوى إبراهيم الرحيلي- المركز الخامس)، (ليان أحمد القرافي- المركز السادس وجائزة خاصة)، (خالد هشام الحصين- المركز السادس وجائزة خاصة)، (أحمد فائق كمال- جائزتين خاصة)، (غلا عبدالرحمن الغامدي- جائزتين خاصة)، (غد طارق الشيخ- جائزة خاصة)، (فيصل خالد النجراني- جائزة خاصة)، (محمد صالح القحطاني- جائزة خاصة)، (محمد عماد الجهني- جائزة خاصة)، منال ممدوح العسكري-جائزة خاصة)، (هبة عبدالله سمان- جائزة خاصة).وفي مسابقة فرسان التعليم حقق المركز الأول كل من (رائد بسام المرامحي، بسام عبد المعتني المزروعي، فجر عبدالرحمن الكعيد، شموخ مناحي القحطاني).