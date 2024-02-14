شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ورومانيا تستعرضان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الرومانية

#بوخارست | معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji يلتقي وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة في رومانيا السيد ستيفان رادو أوبريا، ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين pic.twitter.com/PXArLSkfUk— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) #بوخارست | معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji يلتقي وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة في رومانيا السيد ستيفان رادو أوبريا، ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين pic.twitter.com/PXArLSkfUk — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 14, 2024

العلاقات السعودية الكويتية

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة في رومانيا ستيفان رادو أوبريا.وفي العاصمة الرومانية بوخارست، جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا الدكتور محمد عبدالغني خياط.وكان استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية عزيز رحيم الديحاني.وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.