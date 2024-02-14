"الأحساء للصقور" يخصّص مركزًا لفحص المنشطات لضمان عدالة مسابقة الملواح

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2024, 4:56 مساءً

أعلن مهرجانُ الأحساء للصقور عن تخصيص مركز لفحص المنشطات؛ لضمان عدالة مسابقة الملواح، التي يشارك فيها صقارون من داخل مناطق المملكة، في جبل الأربع بمحافظة الأحساء، تحت رعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال الفترة من 17 فبراير وحتى 20 فبراير الجاري. ووفق ما أعلنه رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الأحساء للصقور عبدالعزيز بن فهد الموسى: سيقوم المركز بتحليل عينات مخبرية لأول خمسة صقور في كل شوط من أشواط مسابقة الملواح؛ حيث يعمل مركز فحص المنشطات بالمهرجان وفق آلية تضمن شرف المنافسة والكفاءة وعدالة المسابقة. وتُعدُّ إجراءات مركز فحص المنشطات ممارسةً متّبعة عالميًّا، ويجري تنفيذها في المهرجان وفق أفضل المعايير الدولية؛ حيث يلتزم الصقارون بإجراء فحص المنشطات؛ إذ يُعدُّ إجراءً إلزاميًّا للمراكز الخمسة الأولى، يُجريه المركز عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح. وينظم مهرجانُ الأحساء للصقور مسابقةَ الملواح بثلاث فئات أساسية؛ وهي: فئة المحترفين، وفئة الملاك المفتوح، وفئة الملاك المغلق. وتكون الأشواط على نحو أربعة أشواط أساسية: شوط الحر، وشوط الشاهين، وشوط الجير للذكر والأنثى، وشوط جير الشاهين للذكر والأنثى، وذلك للفروخ، ومثلها للقرانيس. كما سيكون هناك شوطان لصقاري المستقبل الأطفال والشباب، الذين يملكون مهارات الصقارة والشغف بعالم الصقور؛ في خطوة يهدف من خلالها مهرجان الأحساء للصقور إلى نقل هذه الهواية التراثية إلى الأجيال الجديدة، وصونها والحفاظ عليها كإرث سعودي عريق.

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