زوجة اللواء فيصل شرف البركاتي في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 فبراير 2024, 5:28 مساءً

نعى أبناء الشريف اللواء فيصل شرف البركاتي -رحمه الله- والدتهم التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الاثنين ٣ شعبان ١٤٤٥هـ. وقد تم الصلاة على الفقيدة عصر أمس الثلاثاء في جامع البابطين، ودُفنت بمقابر الشمال بالرياض. وقد بدأ عزاء الرجال أمس الثلاثاء، وسيستمر ثلاثة أيام (الثلاثاء-الأربعاء- الخميس) في منزل العائلة بحي الياسمين في الرياض. وبدأ عزاء النساء أمس، وسيستمر يومين (الثلاثاء-الأربعاء) في منزل ابنتها بحي الياسمين - الرياض.

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