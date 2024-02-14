القيادة تهنئ ألكسندر ستوب بفوزه بالانتخابات الرئاسية في فنلندا

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وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ألكسندر ستوب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية فنلندا.
وعبر ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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