زراعة 71 ألف شجرة في شوارع وأحياء مكة

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وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن الجهود الهادفة إلى تطوير الميادين والساحات والحدائق العامة بشكل دوري، وتوفير بيئة صحية، وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم برامج جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، تماشيا مع أهداف مبادرة «السعودية الخضراء».
الطرق المستهدفة
- الطرق المؤدية للمسجد الحرام.
- طريق الأمير محمد بن سلمان.
- طريق الملك عبدالله.
- طريق الملك عبدالعزيز.
- طريق المسجد الحرام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.