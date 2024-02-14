شكرا لقرائتكم خبر زراعة 71 ألف شجرة في شوارع وأحياء مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة العاصمة المقدسة، خلال العام الماضي 2023، كثيرا من الأعمال الزراعية والتجميلية في شوارع وأحياء مكة المكرمة، تضمنت الطرق المؤدية للمسجد الحرام، وكثير من المواقع المهمة مثل: طريق الأمير محمد بن سلمان ، وطريق الملك عبدالله، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق المسجد الحرام، وغيرها، إذ بلغ عدد الأشجار التي تمت زراعتها أكثر من 71.000 شجرة وشجيرة. وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن الجهود الهادفة إلى تطوير الميادين والساحات والحدائق العامة بشكل دوري، وتوفير بيئة صحية، وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم برامج جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، تماشيا مع أهداف مبادرة «السعودية الخضراء». الطرق المستهدفة الطرق المؤدية للمسجد الحرام.

طريق الأمير محمد بن سلمان.

طريق الملك عبدالله.

طريق الملك عبدالعزيز.

طريق المسجد الحرام.

كانت هذه تفاصيل خبر زراعة 71 ألف شجرة في شوارع وأحياء مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.