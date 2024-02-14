الرياض تستعد لمواسم الأمطار بخطط استباقية

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وتتضمن خطط التعامل مع الحالات المطرية ثلاث مراحل رئيسة تشمل ما قبل الحالة المطرية، وقتها، وبعدها، حيث تحصر الكوادر، والاطمئنان على جاهزية المعدات والآليات، إلى جانب عمل فرضيات استباقية لتقييم الخطط، وتنظيف مجاري شبكات التصريف والتأكد من إزالة جميع العوائق التي تعرقل جريان المياه، مع تفعيل الجانب التوعوي للسكان ببث الرسائل والإرشادات، التوقعات الجوية.
وأثناء الحالة المطرية يتم تفعيل غرفة الطوارئ لمتابعتها أولا بأول، واستقبال البلاغات على مدار الساعة، ونشر المعدات، الآليات، الكوادر البشرية في المواقع، وتوفير العدد الكافي مـن مضخات المياه لدعم المناطق المتضررة، وتفقد شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول.
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